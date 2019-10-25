2019-10-25T13:00:31+03:00
Экономика

Тамбовские фермеры стали производить на 200 тонн больше молока

В сельхозпредприятиях уровень производства остался прежним
Марина Поповцева
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За 9 месяцев 2019 года фермеры Тамбовской области произвели 23,5 тысячи тонн молока. Это на 200 тонн больше, чем в прошлом году.

Производство молока в сельхозпредприятиях осталось на прежнем уровне. В этом году надоено 56 тысяч тонн. При этом продуктивность дойного стада увеличилась. Надой на одну фуражную корову составил 4634 кг. Это на 307 кг больше, чем в прошлом году.

- На сегодняшний день в Тамбовской области в сфере молочного скотоводства работают 36 сельхозорганизаций и 131 крестьянских (фермерских) хозяйств, - сообщают в Администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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