Водитель без прав сбил 19-летнего тамбовчанина

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-24T10:32:05+03:00

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В Тамбовской области произошло две аварии, в которых пострадали пешеходы. Так, 23 октября в 20 часов 30 минут на улице Парниковской в районе дома №11 города Рассказово, водитель автомобиля «ВАЗ-2107», 18-летний молодой человек, не имевший прав, наехал на 19-летнего парня, который двигался по проезжей части дороги навстречу автомобилю. Молодого человека с травмами отправили в больницу. В этот же день 23 октября в 18 часов 20 минут на улице Железнодорожной в районе дома №32 города Тамбова, 41-летний водитель автомобиля «Skoda Roomcter», наехал на 64-летнего пешехода, который переходил улицу в неположенном месте.

- В результате аварии мужчина получил травмы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU