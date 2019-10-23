2019-10-23T11:38:11+03:00
Происшествия

В школе Тамбова 10-классница свела счеты с жизнью

По факту смерти ученицы проводится проверка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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23 октября в одной из тамбовских школ произошло ЧП. Как сообщили в управлении образования и науки области, в учебном учреждении скончалась ученица 10-го класса. Предварительно, причина гибели - преднамеренное лишение себя жизни. По данным управления, погибшая ученица успешно начала обучение в 10 классе. Все экзамены за 9 класс она сдала на «4» и «5». Накануне трагедии школьница принимала активное участие в репетиции общешкольного осеннего бала, ее настроение и поведение не предвещало беды...

- В настоящее время по факту смерти ученицы проводится проверка, - говорят в региональном управлении образования и науки. - Истинные причины могут быть установлены только по её результатам. Основания связывать факт смерти девочки с обучением в школе отсутствуют. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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