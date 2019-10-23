Двое подростков украли у тамбовчанина дорогой самокат

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-23T13:42:33+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу механического самоката. В сентябре в отдел полиции обратился житель Тамбова. Он сообщил, что у него похитили дорогой механический самокат. Мужчина хранил свое транспортное средство в подъезде без велозамка.

Сотрудники уголовного розыска и участковый установили подозреваемых в краже. Ими оказались 16-летний юноша из Тамбова и его 17-летний котовский приятель. Похищенный самокат изъяли, теперь его вернут владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - За это преступление грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU