Двое подростков украли у тамбовчанина дорогой самокат
Тамбовские полицейские раскрыли кражу механического самоката. В сентябре в отдел полиции обратился житель Тамбова. Он сообщил, что у него похитили дорогой механический самокат. Мужчина хранил свое транспортное средство в подъезде без велозамка.
Сотрудники уголовного розыска и участковый установили подозреваемых в краже. Ими оказались 16-летний юноша из Тамбова и его 17-летний котовский приятель. Похищенный самокат изъяли, теперь его вернут владельцу.
- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - За это преступление грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU