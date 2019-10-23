В Тамбовской области запустят уникальный проект реабилитации детей с ДЦП

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-23T11:21:12+03:00

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В Тамбовской области запускают уникальный проект по реабилитации детей с детским церебральным параличом – «Наш любимый ребенок». Ребята смогут проходить терапию прямо у себя дома.

Сегодня в Тамбовской области более 500 детей имеют диагноз ДЦП. Причем в перерывах между стационарным лечением пациентам из удаленных сел сложно получить необходимую терапию. Новый проект позволит снабдить такие семьи восстановительным оборудованием для домашнего использования, а родителей – необходимыми знаниями для его использования.

Такая возможность появилась благодаря победе регионального отделения «Детского фонда» в конкурсе президентских грантов. На полученные средства – а это более миллиона рублей - в регионе будет создано 20 домашних восстановительных центров на дому.

Семьям будут предоставлять необходимое оборудование на определенное время. Завершив восстановительный курс, они смогут обменяться оборудованием и опытом его использования с другими.

Разумеется, все участники проекта пройдут подробный инструктаж у опытных специалистов Тамбовской областной детской больницы.

- Проект «Наш любимый ребенок» стартует в области 1 ноября. Решающую роль при формировании группы будет играть место проживание семьи, состояние ребенка, а самое главное - включенность родителей в реабилитационные занятия, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU