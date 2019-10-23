Почти 10 литров контрафактного алкоголя изъяли из незаконного оборота в Мичуринске

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-23T13:01:19+03:00

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В Мичуринске с 9 по 18 октября прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь», в рамках которого полицейские изъяли из незаконного оборота 19 715 бутылок со спиртным (9 857,5 литров). Всего было проведено 50 проверок на территории наукограда.

- Следственными органами возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» УК РФ и 1 уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» УК РФ, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU