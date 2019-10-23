Пьяная тамбовчанка ударила и ограбила на улице женщину

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-23T11:40:05+03:00

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В Тамбове во время патрулирования росгвардейцам поступила ориентировка на женщину, которая ограбила прохожую на улице Магистральной. Вскоре злоумышленницу задержали на улице Социалистической.

Выяснилось, что 35-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, на улице ударила женщину и похитила у нее телефон марки Sony Xperia, а также 500 рублей.

- Задержанная была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU