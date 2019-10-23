2019-10-23T11:40:05+03:00
Происшествия

Пьяная тамбовчанка ударила и ограбила на улице женщину

Злоумышленница вырвала из рук прохожей сотовый телефон
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове во время патрулирования росгвардейцам поступила ориентировка на женщину, которая ограбила прохожую на улице Магистральной. Вскоре злоумышленницу задержали на улице Социалистической.

Выяснилось, что 35-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, на улице ударила женщину и похитила у нее телефон марки Sony Xperia, а также 500 рублей.

- Задержанная была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арбитражный суд Тамбовской области покупает квартиру за 5,4 миллиона рублей
На Тамбовщине дети из льготных семей станут получать полные обеды
Тамбовчанина осудили за взятку следователю
Налоговая инспекция приглашает тамбовчан на встречу
Тамбовчанин изрезал куском стекла своего знакомого во время пьяной ссоры
Управление образования Тамбовской области о гибели школьницы: «Мы несем ответственность за все, что произошло»
Тамбовский предприниматель торговал мясом с нарушением санитарных норм
Двое подростков украли у тамбовчанина дорогой самокат
Тамбовчане совершили водный поход по рекам Вьетнама
Почти 10 литров контрафактного алкоголя изъяли из незаконного оборота в Мичуринске
Полицейские нашли дома у тамбовчанина более килограмма марихуаны
Тамбовского воспитателя уличили в краже 2,5 тонн сахарной свеклы
В Мичуринске завершают благоустройство сквера на пересечении Интернациональной и Тамбовской
В школе Тамбова 10-классница свела счеты с жизнью
В Тамбовской области запустят уникальный проект реабилитации детей с ДЦП
«Долговой центр» сговорился с фирмой, которая убирала дворы в Тамбове