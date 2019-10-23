В Тамбовской области москвич снял порнографические видео со школьницей и выложил их в соцесть
На Тамбовщине будут судить 20-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении ряда преступлений в отношении несовершеннолетней девочки.
По версии следствия, в январе этого года обвиняемый в социальной сети познакомился с 15-летней школьницей, проживающей в Тамбовской области. Во время переписки он предложил ей за деньги прислать свои обнаженные фотографии, на что девочка согласилась и отправила их ему.
Через несколько дней молодой человек приехал в Тамбовскую область и пригласил несовершеннолетнюю подругу на свидание в съемную квартиру. После выпитого на двоих алкоголя, парень стал совершать развратные действия в отношении школьницы. Все происходящее он снимал на видеокамеру телефона и с помощью онлайн-трансляции выкладывал ролики в созданные им сообщества в одной из соцсетей.
Просмотреть часть порнографических видеофайлов пользователи могли только после перевода обвиняемому денег. Молодой человек запретил школьнице кому-либо рассказывать о происходящем под угрозой рассылки имеющихся у него фото и видео ее друзьям и родственникам.
- На период следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Правоохранителями установлены аналогичные факты преступной деятельности обвиняемого в других субъектах РФ, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU