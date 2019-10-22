У сожителей, которые бросали и теряли двух маленьких детей, намерены забрать их через суд

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-22T16:31:14+03:00

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Прокуратура Сампурского района через суд намерена ограничить в родительских правах гражданских супругов, у которых есть двое детей 3-х и 4-х лет. Семья уже находилась под контролем органов опеки и стояла на учете как неблагополучная с 2015 года, после рождения первого ребенка. Выяснилось, что мать не ухаживала за малышом и злоупотребляла спиртным. Не изменила своего поведения женщина и после появления в 2016 году второго ребенка. Были случаи, когда она оставляла обоих детей на попечение отца и по несколько дней не появлялась дома. Мужчина, в свою очередь, тоже бросал малышей и отправлялся на поиски сожительницы.

Прокуратура выяснила, что оба гражданских супруга злоупотребляют спиртным. При этом женщина под его воздействием ведет себя агрессивно и вызывающе, за маленькими детьми не ухаживает, а ее муж и вовсе становится неадекватным. Общее «увлечение» супругов приводило к тому, что в доме собирались компании, в которых, не смущаясь малолетних детей, употребляли алкоголь. Часто такие посиделки заканчивались скандалами.

В августе этого года в семье произошло настоящее ЧП – женщина забрала одного из детей и исчезла из дома. К счастью, полицейские нашли невредимого малыша у совершенно посторонних людей. Правда матери при нем не было.

По данным прокуратуры, обоих родителей не раз штрафовали за ненадлежащее отношение к детям. После привлечения к административной ответственности ситуация в семье менялась к лучшему, но совсем ненадолго. По закону, если жизнь с родителями является для ребенка опасной, но серьезных оснований для лишения их родительских прав нет, применяется такая мера как ограничение. Детей также заберут из семьи, но на время, которое определит суд. Если поведение супругов исправится, они могут получить малышей обратно.

- Выступая в защиту прав несовершеннолетних, прокуратура обратилась в суд с заявлением об ограничении ответчиков в родительских правах и взыскании с каждого из них алиментов на содержание детей в размере 1-го минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, ежемесячно на каждого ребенка, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Заявление находится в стадии судебного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU