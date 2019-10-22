В Тамбове изменится расписание автобусов «Районная – Пигмент»
Изменения коснутся движения по маршруту в рабочие дни
Изменить размер текста:
С 23 октября обновляется расписание движения автобусов по маршруту 11-Т "Районная - Пигмент".
МБУ «Пассажирские перевозки» информирует: в рабочие дни автобусы от остановки "Пигмент" будут отправляться в 6:05, 6:27, 7:20, 8:15, 10:22, 12:46, 14:50, 15:34, 16:36, 17:14, 18:12, 20:18, 22:15; от остановки "Авиаремзавод" – в 5:49, 6:40, 7:25, 8:44, 9:33, 11:57, 13:38, 15:48, 16:28, 17:27, 18:25, 19:15, 21:40, 22:50.
ИСТОЧНИК KP.RU