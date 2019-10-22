На тамбовской трассе водитель въехал в женщину, которая шла по обочине дороги

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-22T14:03:15+03:00

От наезда пострадала 35-летняя женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

После удара «Лады Приоры» пешеход оказалась в больнице

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Авария произошла 21 октября около часа ночи на улице Кировской в районе дома №28 села Питим Жердевского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на 35-летнюю женщину, которая двигалась по левой стороне проезжей части дороги навстречу движущемуся автомобилю.

- В результате аварии пешеход получила травмы, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – Женщину доставили в Уваровскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU