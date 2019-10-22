2019-10-22T11:01:11+03:00
Общество

В котовской школе окончен ремонт, ученики снова получают горячее питание

В здании завершены работы по усилению перекрытий здания
Марина Поповцева
Поделиться:
Ребята вновь могут полноценно питатьсяРебята вновь могут полноценно питаться
Изменить размер текста:

В Котовской школе № 3 завершили ремонт на двух участках перекрытий. На работы из областного бюджета выделено почти 2 млн рублей.

Так как один из участков располагался рядом со школьной столовой, ребятам пришлось временно отказаться от школьных обедов. При этом время учебы сократили, а перекусить ученикам можно было в буфете.

В настоящее время работа столовой возобновлена, подача горячего питания детям восстановлена.

- В процессе ремонтных работ в школьной столовой был полностью отремонтирован пол, - рассказали в администрации города Котовска.

Фото пресс-службы администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанке грозит реальный срок за регистрацию «квартирантки»
Тамбовская гордума требует внести почту в «черный список»
Тамбовчанин хотел взять кредит и перевел аферисту более 100 тысяч рублей
Главным тренером ФК «Тамбов» назначили Сергея Первушина
Тамбовчан учат уходу за пожилыми людьми и инвалидами
К зданию поликлиники №3 Тамбова стянули все городские спецслужбы
В Тамбовской области можно будет наблюдать метеорный поток Ориониды
Тамбовчанин получил кредит по поддельным документам
Дело воронежского горе-предпринимателя рассмотрит тамбовский суд
Осужденная женской колонии вышила картину для фестиваля
Работникам «Тамбовского трикотажа» вернули более 3 млн рублей долга по зарплате
Житель Тамбовщины напал с ножом на сестру, которая отказалась дать ему денег в долг
Читатели «Комсомолки» выбрали лучшее поздравление ко Дню воспитателя
В этом году тамбовские полицейские изъяли почти полмиллиона фальшивых рублей
Тамбовчанин украл два айфона из магазина, где работал продавцом-консультантом
После ЧП в торговом центре «Студенец» в Тамбове уволили главного инженера