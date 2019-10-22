В котовской школе окончен ремонт, ученики снова получают горячее питание
В Котовской школе № 3 завершили ремонт на двух участках перекрытий. На работы из областного бюджета выделено почти 2 млн рублей.
Так как один из участков располагался рядом со школьной столовой, ребятам пришлось временно отказаться от школьных обедов. При этом время учебы сократили, а перекусить ученикам можно было в буфете.
В настоящее время работа столовой возобновлена, подача горячего питания детям восстановлена.
- В процессе ремонтных работ в школьной столовой был полностью отремонтирован пол, - рассказали в администрации города Котовска.
Фото пресс-службы администрации города Котовска
ИСТОЧНИК KP.RU