В котовской школе окончен ремонт, ученики снова получают горячее питание

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-22T11:01:11+03:00

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В Котовской школе № 3 завершили ремонт на двух участках перекрытий. На работы из областного бюджета выделено почти 2 млн рублей.

Так как один из участков располагался рядом со школьной столовой, ребятам пришлось временно отказаться от школьных обедов. При этом время учебы сократили, а перекусить ученикам можно было в буфете.

В настоящее время работа столовой возобновлена, подача горячего питания детям восстановлена.

- В процессе ремонтных работ в школьной столовой был полностью отремонтирован пол, - рассказали в администрации города Котовска.

Фото пресс-службы администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU