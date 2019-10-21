Читатели «Комсомолки» выбрали лучшее поздравление ко Дню воспитателя

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-21T15:21:47+03:00

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«Комсомольская правда» подвела итоги фотоконкурса детского рисунка и поделок, приуроченного ко Дню воспитателя.

Больше всего голосов поддержки получила работа Анастасии Калтыгиной. Она занимает первое место в нашем творческом состязании, а это значит, что призы и подарки мы вручим не только автору работы, но и воспитателю, которому она была посвящена. Сотрудник детского сада получит букет цветов от флористического салона «Мята» и торт от Венской кондитерской.

Призы от организаторов и спонсоров (Тамбовского государственного театра кукол, музея истории шоколада ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»), наряду с Анастасией Калтыгиной, получат Татьяна Ластовкина и Захар Тришин. Их работы наши читатели также оценили очень высоко. Для того, чтобы получить призы, мы просим родителей наших маленьких победителей связаться с редакцией «Комсомольской правды» в Тамбове по телефону 8-4752-71-93-12 (понедельник-пятница, с 9 до 18 часов).

Поделка Татьяны Ластовкиной

Так своего воспитателя поздравил Захар Тришин

ИСТОЧНИК KP.RU