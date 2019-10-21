Житель Тамбовщины напал с ножом на сестру, которая отказалась дать ему денег в долг

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-21T15:30:31+03:00

Женщину удалось спасти, а ее брат отправится в тюрьму на 10 лет

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В Инжавинском районе суд вынес приговор в отношении 59-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» и ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Как установлено следствием и судом, летом прошлого года осужденный вернулся из тюрьмы, где более 10 лет отбывал наказание. Он нигде не работал и периодически выпивал, постоянно спрашивая денег в долг у своей 56-летней родной сестры, проживающей во второй половине дома.

Вечером, 25 июня этого года, женщина отказала брату в материальной помощи. Разозлившись, мужчина взял из дома нож, вышел во двор и нанес им родственнице несколько ударов в грудь и спину. Затем он выхватил из ее рук сотовый телефон и сорвал с ушей золотые сережки.

Спустя какое-то время крики истекающей кровью женщины услышали соседи и вызвали скорую помощь. К счастью, она осталась жива. Ее брат прятался до момента задержания в лесу.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU