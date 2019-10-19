Александр Григорян уволился с поста главного тренера ФК «Тамбов»

19 Окт. 18:17 2019-10-19T18:22:55+03:00

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19 октября главный тренер тамбовских «волков» подал в отставку. Такое решение Александр Григорян принял после проигрыша ФК «Тамбов» «Уралу» из Екатеринбурга. Матч закончился со счетом 1:2. Напомним, Александр Григорян пришел в тамбовский футбольный клуб в апреле этого года, на этапе, когда «Тамбов» практически гарантированно выходил в РПЛ. Игра в высшем дивизионе у нашей команды не задалась. Сейчас мы находимся в «хвосте» турнирной таблицы. Напомним, ранее руководство области опровергло слухи о возможной отставке Григоряна. Но сейчас стало известно, что это произошло.

- Футбольный клуб «Тамбов» и Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон, - говорится на официальном сайте ФК «Тамбов». - Контракт со специалистом разорван. Имя нового наставника «Тамбова» будет сообщено в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU