Тамбовчан зовут на чемпионат «Изучи интернет-управляй им»

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-19T16:10:34+03:00

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До 6 ноября тамбовские ребята в возрасте до 18 лет могут зарегистрироваться на участие в VIII Всероссийском онлайн-чемпионате по игре «Изучи интернет – управляй им». Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах. Официальный сайт чемпионата - https://игра-интернет.рф/.

«Изучи Интернет – управляй им!» – это социально-образовательный проект для школьников, разработанный Координационным центром национального домена сети интернет при поддержке Минкомсвязи России. Основа проекта – образовательный портал «Знания», где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, функционировании ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения в сети и многом другом. Для проверки и закрепления полученных знаний все желающие могут принять участие в онлайн-викторине или скачать бесплатное приложение с тестами.

Что касается ежегодного всероссийского онлайн-чемпионата, то это возможность проверить свои знания и одновременно получить звание чемпиона и ценный приз. Соревнования стартуют 7 ноября. На портале будет доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий. Тема чемпионата этого года – домены и доменная индустрия: в заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли; один из наборов игр посвящен 25-летию домена .RU.

- Итоги чемпионата будут подведены 5 декабря 2019 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Лидеры индивидуального и командного зачетов будут награждены дипломами и ценными призами: смарт-часы, смартфон, 3D-ручка. Поощрительные призы от организаторов и партнеров чемпионата достанутся также игрокам, занявшим места в первой десятке. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.

ИСТОЧНИК KP.RU