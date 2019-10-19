2019-10-19T16:06:13+03:00
Общество

В Тамбове появилась новая «зебра»

Нерегулируемый пешеходный переход сделали через улицу Студенецкую
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Переход "нарисовали" у здания бывшего ДОСААФПереход "нарисовали" у здания бывшего ДОСААФФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове появился новый пешеходный переход. «Зебру» нарисовали на улице Студенецкой у пересечения е с улицей К. Маркса. Ранее перехода здесь не было. Еще одно нововведение – появление павильона на остановке по ул. Октябрьской. Общественный транспорт стал останавливаться здесь после того, как в городе изменили схему движения – запретили проезд автобусов по аварийному мосту на ул. Базарной. Кстати, ремонт этого объекта, который обещали начать еще летом, так и не стартовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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