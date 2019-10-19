2019-10-19T15:32:04+03:00
Происшествия

Тамбовчанка «подарила» аферистам 383 тысячи рублей

Женщина поверила мошеннику, который представился сотрудником банка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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68-летняя жительница Кирсанова лишилась всех сбережений, поверив позвонившему ей аферисту. 18 октября с ней связался неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил пенсионерке, что с ее банковской карты происходит несанкционированное снятие денег и добавили, что это, скорее всего, мошенники. Для того, чтобы сохранить деньги, женщине нужно перевести все средства на» безопасный» счет. В итоге сбережения в размере 383 тысяч рублей достались аферисту.

- По данному факту в следственном отделе ОМВД России «Кирсановский» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Личность преступника устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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