Тамбовчанам покажут театральные костюмы

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-19T15:23:40+03:00

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В Тамбове, в рамках Года театра, пройдет фестиваль-конкурс театрального костюма «Тайна образа». Его организаторами выступили региональное управление культуры и архивного дела Научно-методический центр народного творчества и досуга при содействии «Тамбовтеатра», регионального отделения Союза театральных деятелей России, Театра мод «Эклектика» ТГТУ и ТГМПИ им. С.В.Рахманинова.

Участникам фестиваля предстоит воплотить свои идеи в видео-презентации театрального костюма «Создание образа», подготовить художественный показ «Дефиле», и в завершении на суд зрителя и жюри представить образ в действии, отрывок из спектакля с данными костюмами «Жизнь костюма». Прием заявок еще продолжается, но среди отобранных конкурсантов уже есть коллективы из Липецкой, Пензенской, Саратовской, Воронежской и Тамбовской областей (Котовск, Моршанск, Тамбов, Инжавинский, Знаменский, Жердевский, Мичуринский районы и др.)

- Торжественное открытие фестиваля - конкурса состоится 22 октября в 12.30 с участием «Театра мод» Тамбовского государственного технического университета «Эклектика», - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - На следующий день пройдет научно-методический семинар, посвященный изучению и использованию театрального костюма, проектированию необходимого имиджа в соответствии с задачами постановки. Лучшие конкурсные работы стилистов в форме инсталляций на тему фестиваля-конкурса разместят в специальной фото-зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU