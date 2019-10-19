2019-10-19T14:44:51+03:00
Звезды

В Тамбове наградили победителя фотоконкурса Покровской ярмарки

Больше всего лайков за фото с мероприятия собрала Екатерина Цыганкова
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Награду победительнице вручила заместитель мэра Ольга НемтиноваНаграду победительнице вручила заместитель мэра Ольга НемтиноваФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове наградили победительницу онлайн-фотоконкурса, который проводился в рамках Покровской ярмарки.

- Для того, чтобы стать его участником, достаточно было сделать фотографию и разместить ее на своей странице в социальной сети Инстаграм, - рассказали в администрации города Тамбова. - Фотография-победитель определялась по наибольшему количеству лайков. В конкурсе принимали участие фотографии, сделанные на Покровской ярмарке 12 и 13 октября.

Для того, чтобы снимок стал участником конкурса, в описании необходимо было добавить единый хештег #ПокровскойЯрмаркиКраски. Голосование было завершено в 17 часов 13 октября. Победительницей конкурса, как сообщили в мэрии Тамбова, стала тамбовчанка Екатерина Цыганкова, она получила подарок.

Как призналась Екатерина, о конкурсе она узнала от своей подруги и решила принять участие: «Я не ожидала, что стану победителем, но активно просила людей голосовать. Обязательно приму участие в фотоконкурсе в следующем году и буду советовать друзьям и своим близким, тем более, что предстоящая ярмарка станет юбилейной!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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