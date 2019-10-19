В Тамбове наградили победителя фотоконкурса Покровской ярмарки
В Тамбове наградили победительницу онлайн-фотоконкурса, который проводился в рамках Покровской ярмарки.
- Для того, чтобы стать его участником, достаточно было сделать фотографию и разместить ее на своей странице в социальной сети Инстаграм, - рассказали в администрации города Тамбова. - Фотография-победитель определялась по наибольшему количеству лайков. В конкурсе принимали участие фотографии, сделанные на Покровской ярмарке 12 и 13 октября.
Для того, чтобы снимок стал участником конкурса, в описании необходимо было добавить единый хештег #ПокровскойЯрмаркиКраски. Голосование было завершено в 17 часов 13 октября. Победительницей конкурса, как сообщили в мэрии Тамбова, стала тамбовчанка Екатерина Цыганкова, она получила подарок.
Как призналась Екатерина, о конкурсе она узнала от своей подруги и решила принять участие: «Я не ожидала, что стану победителем, но активно просила людей голосовать. Обязательно приму участие в фотоконкурсе в следующем году и буду советовать друзьям и своим близким, тем более, что предстоящая ярмарка станет юбилейной!»
ИСТОЧНИК KP.RU