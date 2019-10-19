На Тамбовщине зреет очередной «мусорный» бунт?

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-19T15:25:28+03:00

Жители Сосновского района высказались против строительства полигона на своей территории при обсуждении проекта новой терсхемы, но их замечание отклонили

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В Тамбовской области 19 октября завершилось обсуждение проекта корректировки территориальной схемы по обращению с отходами. Помимо прочего, документ предусматривал строительство нового полигона в Дегтянском сельсовете Сосновского района, получившего название Экотехнопарк «Центральный». Комплекс, стоимостью почти 2 миллиарда рублей предусматривает в своем составе завод по обработке, утилизации и обезвреживания отходов 4-5 классов опасности мощностью 300 тысяч тонн в год и полигон захоронения отходов мощностью 240 тысяч тонн в год.

Жители Дегтянского сельсовета: сел Покрово-Челнавское, Покрово-Рождественское и других при проведении повторного общественного обсуждения территориальной схемы, высказались против строительства этого объекта, однако их замечание чиновники от ЖКХ отклонили на том основании, что эксплуатация нового полигона будет вестись с соблюдением всех санитарных и экологических требований, а также под контролем органов Росприроднадзора. Из 27 поступивших в процессе обсуждения замечаний и предложений на этот раз не приняли во внимание ни одного, все они, как и обращение жителей Сосновского сельсовета, отклонены. Итоговый документ подписан начальником управления ТЭК и ЖКХ области Светланой Григорьевой.

Напомним, ранее против строительства полигона на своей территории выступили жители Никифоровского района. Из территориальной схемы по обращению с отходами объект исключили.

ИСТОЧНИК KP.RU