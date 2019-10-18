У «Кристалла» сбили мотоциклиста: авария парализовала движение в центре Тамбова
Авария, которая произошла в 18 часов 45 минут на перекрестке улиц Куйбышева и Советской, парализовала движение в центре Тамбова. Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, участниками дорожного происшествия стала 50-летняя водитель автомобиля «Ниссан Альмера» и 37-летний мотоциклист. Управлявшая иномаркой женщина двигалась из южной части города и пыталась совершить поворот на улицу Пензенскую. В это время, со стороны Комсомольской площади ехал мотоциклист. Произошло столкновение.
- Водитель мототехники в тяжелом состоянии доставлен в больницу, - пояснили в УГИБДД по Тамбовской области.
Известно, что мужчина получил серьезную закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.
Байкер в тяжелом состоянии находится в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU