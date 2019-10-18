2019-10-18T17:30:26+03:00
Общество

На строительство ФАПов в Тамбовской области выделено 32,2 млн рублей

Здание в Кочетовке уже достроено, идет оформление документов
Марина Поповцева
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Пункт начнет работу в конце осениПункт начнет работу в конце осениФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Кочетовке появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Он был возведен при помощи технологии модульных конструкций. Работать пункт начнет в конце ноября 2019 года. Пока же ведется оформление документов.

- Для работы в фельдшерско-акушерском пункте подготовлены квалифицированные кадры, прошедшие профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Закуплено медицинское оборудование и мебель на общую сумму 941,5 тысячи рублей, - рассказали в региональной администрации.

Общий объем финансирования составил более 6,7 млн рублей. Это 4,3 млн из федерального бюджета и около 2,4 млн из областного бюджета.

В 2019 году в селах Тамбовской области будет построено 5 ФАПов по проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». На эти цели выделено 32,2 млн рублей, из которых 17,17 млн - федеральные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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