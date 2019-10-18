Под Тамбовом сгорел заброшенный дом: пламя перекинулось на новостройку
ЧП произошло в деревне Красненькая
Деревянный нежилой дом выгорел полностью
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В деревне Красненькая Тамбовского района 18 октября загорелся заброшенный частный дом. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области на место ЧП отправились сразу пять пожарных расчетов. В результате старое строение выгорело полностью, кроме того, пострадала крыша расположенного рядом жилого дома.
- Тушение пожара осложняла плотная застройка, тем не менее, с огнем удалось справиться, - пояснили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Выгорел заброшенный дом на площади 90 кв. м.
Досталось и расположенному рядом дому
ИСТОЧНИК KP.RU