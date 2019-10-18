Мичуринский воришка забыл на месте преступления шапку

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-18T17:00:00+03:00

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В полицию Мичуринска поступил звонок от местного предпринимателя. 31-летний мужчина рассказал, что в его магазин пробрался неизвестный.

Было установлено, что злоумышленник пришел к магазину с фомкой, отжал пластиковое окно и проник внутрь. Добычей воришки стали 11 тысяч рублей, лежавших в кассе.

В помещении были обнаружены следы пальцев рук, следы обуви, ткань от одежды и даже шапка, которую обронил злоумышленник.

- Сотрудники полиции изъяли запись видеонаблюдения, установленную у входа в торговую точку. На ней было видно, как в 2. 44 неизвестный мужчина проходит мимо камеры и далее проникает внутрь. Посредством видеозаписи было составлено описание злоумышленника, установлено направление, куда он скрылся, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Полицейские задержали подходящего под описание местного жителя. Ранее он уже имел проблемы с законом. Задержанный сознался в содеянном. Как оказалось, на кражу он пошел, будучи пьяным.

По словам 34-летнего мужчины, похищенные деньги он потратил. Возмещать ущерб магазину ему придется из своего кармана. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU