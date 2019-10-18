Прокуратура потребовала организовать освещение на дороге в Тамбовской области
Кирсановская межрайонная прокуратура проверила, как обеспечивается безопасность дорожного движения. Проверка показала, что вопреки требованиям закона, участок дороги по улице Первомайской в селе Чутановка не имеет уличного освещения.
Дорога находится в собственности Марьинского сельсовета. Следовательно, он должен обеспечить освещение на дороге в целях всеобщей безопасности. Соответствующее исковое заявление прокуратура направила в суд.
- Суд удовлетворил заявленные прокуратурой требования. После вступления решения суда в законную силу оно будет направлено на исполнение в службу судебных приставов, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU