2019-10-18T16:00:02+03:00
Общество

Прокуратура потребовала организовать освещение на дороге в Тамбовской области

Марьинский сельсовет обязали позаботиться о безопасности
Марина Поповцева
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Кирсановская межрайонная прокуратура проверила, как обеспечивается безопасность дорожного движения. Проверка показала, что вопреки требованиям закона, участок дороги по улице Первомайской в селе Чутановка не имеет уличного освещения.

Дорога находится в собственности Марьинского сельсовета. Следовательно, он должен обеспечить освещение на дороге в целях всеобщей безопасности. Соответствующее исковое заявление прокуратура направила в суд.

- Суд удовлетворил заявленные прокуратурой требования. После вступления решения суда в законную силу оно будет направлено на исполнение в службу судебных приставов, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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