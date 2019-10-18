Тамбовчанка два месяца воровала золотые украшения у знакомой

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-18T15:01:56+03:00

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Жительница Мичуринска, не раз судимая за кражи, попалась на очередном преступлении. 31-летняя женщина только 28 февраля этого года вышла из колонии. После освобождения она начала наведываться в гости к своей знакомой, у которой за два месяца (в марте и апреле) украла золотые украшения стоимостью 15 тысяч рублей. После того, как обнаружилась пропажа, женщина вновь попала под следствие. В итоге ее обвинили в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, с причинением потерпевшей значительного ущерба).

- Мичуринский городской суд, который рассматривал это дело, отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима, а также штраф 5 тысяч рублей., - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU