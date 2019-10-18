В Тамбов прибудет мироточивая икона из Ивановки
Образ встретят в Вознесенском соборе областного центра
Икона прибудет в Тамбов 19 октября
Изменить размер текста:
19 октября в Тамбов прибудет мироточивый образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Святыню доставят из Иоанно-Предтеченского храма села Ивановка Сампурского района.
- Встреча святыни состоится в 17.00 в Вознесенском соборе Вознесенского женского монастыря города Тамбова. Ежедневно перед иконой Пресвятой Богородицы духовенством Тамбовской епархии будут совершаться молебны с чтением акафиста, - сообщают в Тамбовской митрополии.
Фото Тамбовской митрополии
ИСТОЧНИК KP.RU