2019-10-18T15:31:07+03:00
Общество

В Тамбов прибудет мироточивая икона из Ивановки

Образ встретят в Вознесенском соборе областного центра
Марина Поповцева
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Икона прибудет в Тамбов 19 октябряИкона прибудет в Тамбов 19 октября
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19 октября в Тамбов прибудет мироточивый образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Святыню доставят из Иоанно-Предтеченского храма села Ивановка Сампурского района.

- Встреча святыни состоится в 17.00 в Вознесенском соборе Вознесенского женского монастыря города Тамбова. Ежедневно перед иконой Пресвятой Богородицы духовенством Тамбовской епархии будут совершаться молебны с чтением акафиста, - сообщают в Тамбовской митрополии.

Фото Тамбовской митрополии

ИСТОЧНИК KP.RU

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