Тамбовчанин врезался в пень на угнанном грузовике

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-18T16:43:52+03:00

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Сотрудники пичаевской полиции задержали угонщика. Ночью 17 октября в дежурную часть поступил звонок из с. Байловка Пичаевского района. Местный житель сообщил по телефону, что кто-то угнал его автомобиль. Выехавшие на место полицейские осмотрели место происшествия и опросили владельца грузовика. Предполагаемым преступником оказался 22-летний житель соседнего села Егоровка. Молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль чужого грузовика, дверь которого хозяин оставил открытой, а машина заводилась нажатием кнопки. Далеко уехать мужчине не удалось: сначала он застрял, а затем, сдавая назад, врезался в пень. Автомобиль при этом получил повреждения.

- Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». – сообщает пресс-служба регионального УМВД. – В качестве наказания за это преступление предусмотрен штраф до 120 тысяч рублей либо до 5 лет лишения свободы. также ему придется возместить причиненный автомобилю ущерб.

Известно, что ранее угонщик уже был судим за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU