2019-10-18T14:00:46+03:00
Общество

С жителей Тамбовского района незаконно брали плату за вывоз мусора

Прокуратура вступилась за права жителей Иноземной Духовки
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прокуратуру Тамбовского района пожаловались жители села Иноземная Духовка. Они обратились по вопросу ненадлежащего оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

Проверка установила, что услуга по вывозу отходов предоставлялась не всем жителям села, так как контейнеры для их сбора стояли только на одной улице. При этом платежки получали все жители, даже те, чьи дома находились от контейнерных площадок более чем на 100 м.

Это свидетельствует об оказании им услуги ненадлежащего качества и брать плату в таких обстоятельствах недопустимо. По договору, размещенному на сайте АО «ТСК», в таком случае может быть произведен пересчет размера платы.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства и восстановления нарушенных прав жителей указанного села, прокуратура внесла представление в адрес АО «ТСК», - рассказали в региональной прокуратуре.

Компания обжаловала данное решение суда и выиграла. Однако позже апелляционным определением Тамбовского областного суда представление прокуратуры района было признано законным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На строительство ФАПов в Тамбовской области выделено 32,2 млн рублей
Задержанного вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова отправили под домашний арест
Мичуринский воришка забыл на месте преступления шапку
Под Тамбовом сгорел заброшенный дом: пламя перекинулось на новостройку
Прокуратура потребовала организовать освещение на дороге в Тамбовской области
В Тамбов прибудет мироточивая икона из Ивановки
Тамбовчанка два месяца воровала золотые украшения у знакомой
Тамбовчанин врезался в пень на угнанном грузовике
В Тамбовской области стало на 30% больше яиц
Тамбовчанки пытались вынести из магазина спиртное и одежду
В тамбовской области в аварии пострадал 17-летний парень
Жительницу Тамбовской области обманом лишили сбережений
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»