С жителей Тамбовского района незаконно брали плату за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-18T14:00:46+03:00

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В прокуратуру Тамбовского района пожаловались жители села Иноземная Духовка. Они обратились по вопросу ненадлежащего оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

Проверка установила, что услуга по вывозу отходов предоставлялась не всем жителям села, так как контейнеры для их сбора стояли только на одной улице. При этом платежки получали все жители, даже те, чьи дома находились от контейнерных площадок более чем на 100 м.

Это свидетельствует об оказании им услуги ненадлежащего качества и брать плату в таких обстоятельствах недопустимо. По договору, размещенному на сайте АО «ТСК», в таком случае может быть произведен пересчет размера платы.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства и восстановления нарушенных прав жителей указанного села, прокуратура внесла представление в адрес АО «ТСК», - рассказали в региональной прокуратуре.

Компания обжаловала данное решение суда и выиграла. Однако позже апелляционным определением Тамбовского областного суда представление прокуратуры района было признано законным.

ИСТОЧНИК KP.RU