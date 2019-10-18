В Тамбовской области стало на 30% больше яиц

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-18T13:30:46+03:00

За 9 месяцев этого года их произвели 19,2 миллиона штук

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Производство яиц в крестьянских хозяйствах Тамбовщины увеличилось на треть за истекший период этого года. Сейчас в области действует 26 начинающих и семейных птицеводческих ферм этого направления. За девять месяцев текущего года в регионе получили 19,2 миллиона штук. Поголовье птиц стало на 10% больше - 130 тысяч голов.

- С 2012 по 2019 годы 26 крестьянских ферм получили на развитие производства около 100 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU