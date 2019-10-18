2019-10-18T13:00:28+03:00
Происшествия

Тамбовчанки пытались вынести из магазина спиртное и одежду

48-летнюю женщину и ее 19-летнюю спутницу задержала охрана супермаркета
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В одном из супермаркетов Тамбова, расположенного на улице Советской, сотрудники охраны задержали 48-летнюю женщину и ее 19-летнюю спутницу, которые пытались выйти из торговой точки, не расплатившись за товар. На место вызвали сотрудников Росгвардии. Выяснилось, что женщины намеревались украсть алкоголь и одежду на сумму больше трех тысяч рублей. Со слов охранника, они не в первый раз совершали кражи в этом торговом центре.

- 19-летнюю и 48-летнюю местных жительниц задержали и доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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