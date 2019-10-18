В тамбовской области в аварии пострадал 17-летний парень

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-18T12:37:03+03:00

Машина вылетела кювет и опрокинулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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На 34-м километре трассы «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов» в Петровском районе 32-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» не справился с управлением. Машина выскочила в кювет и опрокинулась.

- В результате ДТП пассажир автомобиля, 17-летний парень, получил телесные повреждения и был доставлен в центральную городскую больницу города Мичуринска, - сообщают в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU