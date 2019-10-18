2019-10-18T12:04:38+03:00
Происшествия

Жительницу Тамбовской области обманом лишили сбережений

Женщина перевела мошеннику около 40 тысяч рублей
Марина Поповцева
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В полицию Мичуринска поступило сообщение от 61-летней местной жительницы. Женщине на сотовый позвонил неизвестный и сообщил о попытке мошенников украсть ее деньги с банковского счета. Теперь средства необходимо было перевести в «безопасное место», чтобы спасти их от дальнейших посягательств.

Женщина была уверена, что разговаривает с сотрудником банка. Она сообщила мошеннику все данные, после этого с ее счета были списаны 38 900 рублей. Только после беседы с родственниками женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

- В настоящее время устанавливаются номера телефонов, с которых звонил мошенник, ведется розыск. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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