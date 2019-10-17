2019-10-17T14:32:19+03:00
Происшествия

Тамбовское предприятие 5 месяцев не платило работникам зарплату

Руководителю фирмы грозит уголовное наказаание
Марина Поповцева
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Прокуратура Никифоровского района выявила задолженность по заработной плате в одном из предприятий. Проверка установила, что с марта по август 2019 года 31 работник компании не получал зарплату.

При этом доходы предприятия за данный период превышали фонд выплаты заработной платы. Но руководители предпочитали тратить эти средства на оплату коммунальных услуг и обслуживание техники.

Только в ходе прокурорской проверки руководство частично погасило задолженность за март и апрель в размере 557 тысяч рублей.

Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев из личной заинтересованности является уголовным преступлением, поэтому прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Возбуждено уголовное дело.

- Одновременно прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании в пользу работников задолженности по заработной плате, - рассказали в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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