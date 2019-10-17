Администрация Тамбовской области ответила на претензии ОНФ к школе-долгострою в Мичуринске

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-17T14:24:42+03:00

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В администрации Тамбовской области ответили на претензии столичных ОНФщиков, которые 14 октября побывали в школе-долгострое города Мичуринска. Целью визита активистов была проверка сомнительных, по их мнению, закупок, в число которых попал и этот объект, стоимость которого, как и сроки строительства постоянно увеличивались.

- На днях губернатор Тамбовской области пообещал председателю правительства Дмитрию Медведеву открыть школу до конца 2019 года, - сообщается в официальном заявлении проекта ОНФ «За честные закупки». - В этот понедельник, 14 октября стоимость контракта увеличили еще на 10 млн рублей. Мы обратимся к губернатору с просьбой о проведении максимально открытой приемки, с участием общественности и СМИ.

Спустя два дня после этого заявления в школе прошла экскурсия, которую для областных журналистов провели администрация города Мичуринска – и генеральный подрядчик – АО «АИЖК Тамбовской области». 17 октября они провели пресс-тур по новой школе для региональных журналистов. Представителей СМИ заверили, что укрепили конструкции здания и теперь они соответствуют всем требованиям безопасности.

- Мы хотим развенчать мифы, которые ходят по городу и области о том, что здесь трескаются стены и якобы фундамент не выдерживает нагрузки. Это все не правда, - сказал заместитель главы администрации города Мичуринска Василий Малюков. - Небольшие недостатки и недоделки в отделочных работах не позволяют нам принять школу в эксплуатацию у подрядчика. Она должна быть достроена полностью.

На строительство школы было направлено 1,047 миллиарда рублей. Источниками финансирования стали федеральный и областной бюджеты в соотношении 60 и 40 процентов, соответственно. Кроме того, 183 миллиона рублей из регионального бюджета пошли на закупку современного оборудования. Кстати, только шторы для инновационной школы обошлись в 5 миллионов рублей, а недавно стало известно, что за 8 миллионов рублей здесь распишут форум-зал.

ИСТОЧНИК KP.RU