Тамбовчане задолжали банкам более 5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-17T09:31:47+03:00

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За 9 месяцев 2019 года УФССП России по Тамбовской области возбудило около 35 тысяч исполнительных производств на сумму более 5 млрд рублей. Речь идет о задолженности тамбовчан перед банками.

Приставам удалось взыскать 4 млрд 850 млн рублей. Для этого нередко приходилось ограничивать выезд должника за пределы Российской Федерации. В 2019 году вынесено более 12 тысяч таких постановлений на общую сумму свыше 2 млрд 410 млн рублей.

Значительно меньше, однако также весьма существенен, долг тамбовчан за коммуналку. В 2019 году на исполнении в Управлении находилось около 14 тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности в пользу ТЭК. Более 9 тысяч производств удалось окончить.

- Сумма, взысканная с должников-неплательщиков, составляет свыше 356 миллионов рублей, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU