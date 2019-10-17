Усадьба Асеева в Рассказово соберет любителей кулинарной старины

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-17T09:00:12+03:00

Все на "Осенний мясоед!"!

Гостям предложат попробовать блюда по рецептам начала прошлого веека

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26 и 27 октября усадьба Асеева в Рассказово приглашает на «Осенний мясоед». Гостям предложат отведать блюда русской кухни, приготовленные по рецептам знаменитой кулинарной книги Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» 1901 года издания.

Посетители могут прийти на завтрак «по-асеевски» (10.00 и 12.00) или званый обед у камина (15.00).

- Жителей и гостей Тамбовской области ждёт встреча с хозяйкой дома Анисьей Памфиловной, женой фабриканта Василия Тихоновича Асеева, с угощениями у камина в старинном особняке начала XX века, - рассказали в музейном комплексе «Усадьба Асеева».

Фото Музейного комплекса "Усадьба Асеевых"

ИСТОЧНИК KP.RU