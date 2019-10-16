В Мичуринске откроют памятник Серафиму Саровскому
Перед открытием в городе пройдет крестный ход
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4 ноября, в День народного единства, в Мичуринске откроют памятник Серафиму Саровскому. Он был изготовлен и подарен региону Российским военно-историческим обществом.
Монумент одному из наиболее почитаемых монахов Русской Православной церкви откроют в 14.00 в сквере на пересечении улиц Тамбовская и Интернациональная.
- Вся его подвижническая деятельность прошла в Саровской пустыни, которая в то время входила в состав Тамбовской губернии, - рассказали в РВИО.
Перед открытием памятника Серафиму Саровскому в Мичуринске пройдет крестный ход.
ИСТОЧНИК KP.RU