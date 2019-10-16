2019-10-16T18:02:14+03:00
Общество

В Мичуринске откроют памятник Серафиму Саровскому

Перед открытием в городе пройдет крестный ход
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 ноября, в День народного единства, в Мичуринске откроют памятник Серафиму Саровскому. Он был изготовлен и подарен региону Российским военно-историческим обществом.

Монумент одному из наиболее почитаемых монахов Русской Православной церкви откроют в 14.00 в сквере на пересечении улиц Тамбовская и Интернациональная.

- Вся его подвижническая деятельность прошла в Саровской пустыни, которая в то время входила в состав Тамбовской губернии, - рассказали в РВИО.

Перед открытием памятника Серафиму Саровскому в Мичуринске пройдет крестный ход.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24