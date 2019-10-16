СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-16T18:02:14+03:00

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4 ноября, в День народного единства, в Мичуринске откроют памятник Серафиму Саровскому. Он был изготовлен и подарен региону Российским военно-историческим обществом.

Монумент одному из наиболее почитаемых монахов Русской Православной церкви откроют в 14.00 в сквере на пересечении улиц Тамбовская и Интернациональная.

- Вся его подвижническая деятельность прошла в Саровской пустыни, которая в то время входила в состав Тамбовской губернии, - рассказали в РВИО.

Перед открытием памятника Серафиму Саровскому в Мичуринске пройдет крестный ход.

ИСТОЧНИК KP.RU