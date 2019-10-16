Юные шахматисты из Котовска вернулись с бронзовыми медалями
Серафима и Тихон Поповы их Котовска вернулись с XI шахматного фестиваля "Коломенская верста - 2019". В этапе Детского Кубка России участвовали более 100 юных шахматистов из 16 регионов.
Серафима заняла 3 место группе девочек до 9 лет, Тихон также стал третьим в категории до 11 лет. Мальчик проиграл лишь бронзовой призерке чемпионата Европы, чемпионке мира по блицу Диане Преображенской из Владимира.
Также Тихон принял участие в открытом блицтурнире.
- Здесь пришлось сражаться уже с шахматистами самого разного возраста. И вновь обладатель первого разряда Тихон смог попасть в тройку лидеров, уступив лишь международным мастерам из Владимира и Подольска, - рассказали в администрации города Котовска.
Фото из семейного архива Поповых
ИСТОЧНИК KP.RU