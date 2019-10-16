Юные шахматисты из Котовска вернулись с бронзовыми медалями

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-16T17:40:15+03:00

Для брата и сестры Поповых эти награды - не первые

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Серафима и Тихон Поповы их Котовска вернулись с XI шахматного фестиваля "Коломенская верста - 2019". В этапе Детского Кубка России участвовали более 100 юных шахматистов из 16 регионов.

Серафима заняла 3 место группе девочек до 9 лет, Тихон также стал третьим в категории до 11 лет. Мальчик проиграл лишь бронзовой призерке чемпионата Европы, чемпионке мира по блицу Диане Преображенской из Владимира.

Также Тихон принял участие в открытом блицтурнире.

- Здесь пришлось сражаться уже с шахматистами самого разного возраста. И вновь обладатель первого разряда Тихон смог попасть в тройку лидеров, уступив лишь международным мастерам из Владимира и Подольска, - рассказали в администрации города Котовска.

Фото из семейного архива Поповых

ИСТОЧНИК KP.RU