Тамбовчанин угрожал ножом своей жене
Перепуганная женщина сразу позвонила в полицию
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Полицейские задержали мужчину, который угрожал ножом своей жене. 15 октября в полицию Тамбова поступило сообщение от 53-летней жительницы улицы Социалистической. Сотрудники выехали на место, где обнаружили напуганную хозяйку. Она рассказала об угрозах со стороны своего мужа.
Сотрудники задержали 52-летнего мужчину с ножом. Оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU