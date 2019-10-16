2019-10-16T17:21:11+03:00
Происшествия

Тамбовчанин угрожал ножом своей жене

Перепуганная женщина сразу позвонила в полицию
Магдалина Кочнева
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Полицейские задержали мужчину, который угрожал ножом своей жене. 15 октября в полицию Тамбова поступило сообщение от 53-летней жительницы улицы Социалистической. Сотрудники выехали на место, где обнаружили напуганную хозяйку. Она рассказала об угрозах со стороны своего мужа.

Сотрудники задержали 52-летнего мужчину с ножом. Оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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