Тамбовчане привезли с «Золотой осени - 2019» 13 медалей

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-16T16:40:05+03:00

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На агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019» представители Тамбовской области завоевали 9 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

С «золотом» вернулись производители кисломолочной продукции и сыра, хлеба, плодово-ягодных культур, продукции птицеводства. Кроме того, медаль высшего достоинства получили Региональный информационно - консультационный центр агропромышленного комплекса, а также администрации Староюрьевского сельсовета и Мичуринского района.

«Серебро» завоевали тамбовские производители хлеба и молока. «Бронза» досталась производителям подсолнечного масла и жмыха.

- Лауреатом спецприза Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля - Россия» за проект «Тамбовское поле - показатель успеха» стала заведующая центром деловой литературы Тамбовской областной библиотеки имени А.С.Пушкина» Наталья Чернецова, - сообщают в региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU