Тамбовчане привезли с «Золотой осени - 2019» 13 медалей
На агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019» представители Тамбовской области завоевали 9 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.
С «золотом» вернулись производители кисломолочной продукции и сыра, хлеба, плодово-ягодных культур, продукции птицеводства. Кроме того, медаль высшего достоинства получили Региональный информационно - консультационный центр агропромышленного комплекса, а также администрации Староюрьевского сельсовета и Мичуринского района.
«Серебро» завоевали тамбовские производители хлеба и молока. «Бронза» досталась производителям подсолнечного масла и жмыха.
- Лауреатом спецприза Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля - Россия» за проект «Тамбовское поле - показатель успеха» стала заведующая центром деловой литературы Тамбовской областной библиотеки имени А.С.Пушкина» Наталья Чернецова, - сообщают в региональной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU