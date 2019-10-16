Приставы забирали у многодетной матери треть доходов из зарплаты 13 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-16T16:21:40+03:00

На жизнь женщине и троим детям практически ничего не оставалось

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Многодетная жительница Тамбовской области обратилась к региональному Уполномоченному по правам человека, с просьбой помочь ей снизить выплату по имеющейся у нее задолженности. Тамбовчанка рассказала, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, по которому из зарплаты размером 12800 рублей удерживается 35 %.

Женщина является матерью троих детей, на содержание которых её бывший муж выплачивает алименты в размере 8800 рублей. Но эти деньги приходят не постоянно. С учётом всех обстоятельств, у семьи тамбовчанки, после удержаний, остается сумма ниже прожиточного минимума.

- Жалобу приняли и изучив ее, направили рекомендации в УФССП по Тамбовской области, - сообщает Уполномоченный по правам человека в регионе. - По результатам рассмотрения, согласно ответу приставов, процент удержаний из её зарплаты снизили до 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU