Приставы забирали у многодетной матери треть доходов из зарплаты 13 тысяч рублей
Многодетная жительница Тамбовской области обратилась к региональному Уполномоченному по правам человека, с просьбой помочь ей снизить выплату по имеющейся у нее задолженности. Тамбовчанка рассказала, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, по которому из зарплаты размером 12800 рублей удерживается 35 %.
Женщина является матерью троих детей, на содержание которых её бывший муж выплачивает алименты в размере 8800 рублей. Но эти деньги приходят не постоянно. С учётом всех обстоятельств, у семьи тамбовчанки, после удержаний, остается сумма ниже прожиточного минимума.
- Жалобу приняли и изучив ее, направили рекомендации в УФССП по Тамбовской области, - сообщает Уполномоченный по правам человека в регионе. - По результатам рассмотрения, согласно ответу приставов, процент удержаний из её зарплаты снизили до 10%.
ИСТОЧНИК KP.RU