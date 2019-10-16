Тамбовские криминалисты стали героями всероссийского проекта «По следу»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-16T16:05:59+03:00

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Следственный комитет России подготовил и запустил специальный проект «По следу», посвященный работе криминалистической службы, которая в этом году отмечает 65-летие. О том, как следователи и криминалисты в разных субъектах РФ идут по следу преступника, подготовлена серия сюжетов, которые ежедневно размещаются на официальном канале СК России в «Ютуб».

16 октября вышел сюжет о раскрытии громких убийств в Знаменском районе нашего региона. В нем раскрыты тайны расследования преступлений и наглядно показано, как любая, казалось бы, мелочь может сыграть решающую роль в раскрытии преступления. Например, на след серийного убийцы в дачных товариществах Знаменского района, совершенных, как говорят следователи, в условиях неочевидности, главной уликой оказался кошелёк, выброшенный преступником, а логическую точку поставила генетическая экспертиза.

Полная картина преступлений, сложилась лишь после сопоставления всех фактов, установленных следователями и криминалистами регионального следственного управления Следственного комитета России. Как удалось выйти на след преступника, можно узнать, посмотрев очередной сюжет специального проекта СК России «По следу» - https://www.youtube.com/watch?v=ZA634N0WKX0

ИСТОЧНИК KP.RU