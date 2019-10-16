2019-10-16T15:19:16+03:00
Общество

В Тамбовской области поставщик оставил без еды людей, задержанных полицейскими

Фирму, которая не выполнила договор, внесли в «черный» список
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В региональном УФАС рассмотрели жалобу МОМВД «Кирсановский» на поставщика питания для людей, задержанных полицейскими. По условиям контракта, заключенного с ООО «Континент-М», фирма должна была ежедневно поставлять в дежурную часть, где содержались набедокурившие кирсановцы и в изолятор временного содержания с арестованными трехразовое горячее питание.

- Однако победитель закупки не подписал и не направил подписанный контракт заказчику, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта, - рассказали в УФАС по Тамбовской области. - Комиссия Тамбовского УФАС России проверила факты, указанные в обращении кирсановского отдела полиции, и приняла решение о включении сведений об ООО «Континент-М», его учредителях и директоре в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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