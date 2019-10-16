Тамбовчанка дважды обокрала работниц детского сада

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-16T14:23:34+03:00

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В отношении жительницы Мичуринска возбудили уголовное дело за кражу денег. 14 октября в местную полицию поступило сообщение о краже из детского сада на ул. Коммунистической. Полицейские выехали на место и опросили позвонившую им 32-летнюю женщину. Как выяснилось, она пришла в дошкольное учреждение на работу и оставила свои личные вещи в служебном кабинете. Примерно в 11 часов 30 минут туда проникла неизвестная и украла сумку с кошельком, в котором лежали 1200 рублей.

Полицейские установили, у кого был доступ к личным вещам сотрудницы, опросили ее коллег. В ходе розыска задержали неработающую 32-летнюю женщину. В отделе полиции она созналась в краже и вернула сумку и кошелек, но деньги она успела потратить. По словам предполагаемой преступницы, она зашла в детсад и забрала сумку сотрудницы.

Задержанная созналась в еще одной краже. 4 октября она в этом же детском саду похитила 1800 рублей из вещей 22-летней девушки. Теперь воровке придется возместить материальный ущерб из своего кошелька.

- Ранее эта тамбовчанка уже попадалась полицейским, - рассказывают в пресс-службе регионального УМВД. - Сейчас в её отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «Б» ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU