2019-10-16T13:51:29+03:00
Общество

Мусульмане Тамбова расширяют площадь мечети

У молельного дома на улице Рылеева строят навес вместимостью 200 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К зиме в мечети сделали специальный навесК зиме в мечети сделали специальный навес
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В мусульманском молельном доме, который расположен на улице Рылеева, проводят работы по увеличению его площади.

- Готовимся к зиме, расширяемся, - говорит председатель местной религиозной организации мусульман Тамбовской области Абдурагим Ильясов. - Купили необходимый материал для покрытия крыши навеса. Наш навес шириной 11 метров, длиной 20 метров и вместимостью около 200 человек дополнительно. На днях провели укладку асфальта у здания мечети. Никаких сторонних организаций не привлекали – работали наши прихожане – 15 человек.

Пресс-служба духовного управления мусульман РФ напоминает, что мечеть (молельный дом) в Тамбове была построена в 2002 году. Тогда, 17 лет назад она располагалась на окраине города. Сегодня – это уже центр. В мечети есть все условия для совершения религиозных обрядов. Уроки Корана здесь проходят три раза в неделю. Количество прихожан растет постоянно. Это представители разных народов России, традиционно исповедующих ислам и многочисленные студенты из арабских государств, обучающиеся в вузах Тамбова. Тамбовская мечеть - одна из базовых площадок для летней практики и практики месяца Рамадан для студентов Московского исламского института.

У молельного дома появился асфальт

У молельного дома появился асфальт

Фото с сайта ДУМ РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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