В Тамбовской области пассажиров перевозят на неисправных автобусах
За первый день операции «Автобус» тамбовские автоинспекторы оштрафовали 70 водителей общественного транспорта.
Всего в ходе рейда осмотрено более 300 автобусов. Среди них неисправными оказались 28. 6 машин претерпели конструктивные изменения без согласования с ГИБДД. В 8-ми не было тахографов, либо они были сломаны. Два водителя выходили в рейс без техосмотра, еще двое транспортировали людей с неисправным рулевым управлением.
Автоинспекторы оштрафовали также 17 должностных лиц автопредприятий, составили 39 рапортов по признакам нарушений со стороны должностных и юридических лиц. Масштабные проверки продлятся в регионе до 22 октября.
- Госавтоинспекция Тамбовской области призывает пассажиров общественного транспорта и неравнодушных участников дорожного движения сообщать обо всех фактах грубых нарушений ПДД, совершаемых водителями общественного транспорта на телефон 50-90-02, который работает в круглосуточном режиме, - обращаются в ГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU