В Тамбовской области пассажиров перевозят на неисправных автобусах

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-16T14:30:43+03:00

Жители Тамбовской области могут пожаловаться на водителей по телефону Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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За первый день операции «Автобус» тамбовские автоинспекторы оштрафовали 70 водителей общественного транспорта.

Всего в ходе рейда осмотрено более 300 автобусов. Среди них неисправными оказались 28. 6 машин претерпели конструктивные изменения без согласования с ГИБДД. В 8-ми не было тахографов, либо они были сломаны. Два водителя выходили в рейс без техосмотра, еще двое транспортировали людей с неисправным рулевым управлением.

Автоинспекторы оштрафовали также 17 должностных лиц автопредприятий, составили 39 рапортов по признакам нарушений со стороны должностных и юридических лиц. Масштабные проверки продлятся в регионе до 22 октября.

- Госавтоинспекция Тамбовской области призывает пассажиров общественного транспорта и неравнодушных участников дорожного движения сообщать обо всех фактах грубых нарушений ПДД, совершаемых водителями общественного транспорта на телефон 50-90-02, который работает в круглосуточном режиме, - обращаются в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU