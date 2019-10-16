2019-10-16T13:30:03+03:00
Недвижимость

В Тамбове последствия ремонта теплотрасс должны устранить в течение 2 недель

Работы планируется окончить до 31 октября
Марина Поповцева
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До окончания строительного сезона все работы должны быть завершеныДо окончания строительного сезона все работы должны быть завершеныФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Ресурсопоставщики и подрядчики обязаны восстановить благоустройство в местах ремонтных работ за 2 недели. Именно столько остается до окончания строительного сезона.

В инвестиционную программу филиала ПАО «Квадра» вошли работы по реконструкции квартальных сетей от 5 теплопунктов.

- Согласно заключенным контрактам, благоустройство должно быть восстановлено до 31 октября, - сообщают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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