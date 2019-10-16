В Тамбове последствия ремонта теплотрасс должны устранить в течение 2 недель
Работы планируется окончить до 31 октября
До окончания строительного сезона все работы должны быть завершеныФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:
Ресурсопоставщики и подрядчики обязаны восстановить благоустройство в местах ремонтных работ за 2 недели. Именно столько остается до окончания строительного сезона.
В инвестиционную программу филиала ПАО «Квадра» вошли работы по реконструкции квартальных сетей от 5 теплопунктов.
- Согласно заключенным контрактам, благоустройство должно быть восстановлено до 31 октября, - сообщают в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU