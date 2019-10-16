В Мичуринск на фестиваль Владимира Зельдина приедет Театр Российской армии

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-16T14:50:47+03:00

В мероприятии примут участие и другие коллективы страны

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Со 2 по 6 ноября в Мичуринске пройдет первый межрегиональный театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина». Зрители увидят премьеры спектаклей известных театров страны, встретятся актерами Театра Российской армии, где Владимир Зельдин служил более 70 лет. Также в рамках фестиваля будет открыт первый памятник народному артисту СССР

Напомним, Владимир Михайлович Зельдин родился в Козлове (Мичуринске), становился неоднократным участником ежегодного фестиваля «Песни над Цной» в Тамбове. Артист награжден медалью «75 лет Тамбовской области». Также Владимиру Зельдину присвоено звание «Почетный гражданин Тамбовской области».

На фестиваль, посвященный памяти великого актера, приедут известные театральные коллективы и коллеги Владимира Зельдина по сцене. Афишу фестиваля составят спектакли из репертуара легендарного артиста, в которых он когда-либо был задействован.

- Творческая жизнь Владимира Зельдина была тесно связана с Театром Российской армии, которому он прослужил более 70 лет. Именно этот театр станет главным гостем и партнером предстоящего фестиваля, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - На родину Владимира Зельдина этот театральный коллектив привезет свой новый спектакль «Мольер. Кабала святош». Его премьера состоится 2 ноября в день открытия фестиваля.

3 ноября зрители смогут посмотреть сразу два спектакля. «Последний пылкий влюбленный» - спектакль театра «Камерная сцена» из города Лобня (Московская область). И спектакль «Вера! Надежда! Любовь!» Волгоградского государственного Нового экспериментального театра (НЭТ).

4 ноября будет представлена премьерная работа Таганрогского Камерного театра «Загнанная лошадь». В этот же день романтический мюзикл «Люди Ламанчи» покажет Орловский государственный театр для детей и молодёжи «Свободное пространство».

5 ноября свой спектакль «Один день из жизни девицы Любы Отрадиной» покажет Центральный Дом Актера им. А. Яблочкиной (г. Москва). В этот же день вечером Дмитровский драматический театр «Большое гнездо» (Московская область) представит спектакль «Ханума».

6 ноября, в заключительный день фестиваля, будет показан спектакль «Деревья умирают стоя Московского областного театра драмы и комедии (г. Ногинск, Московская область). В дни фестиваля состоится вечер памяти Владимира Зельдина, пройдут творческие встречи с ведущими артистами Театра Российской армии, главным режиссером театра Борисом Морозовым, народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной.

Одним из главных событий станет открытие в Мичуринске памятника народному артисту СССР. Торжественная церемония запланирована на 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU